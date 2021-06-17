EURO 2020'de İtalya fırtınası! Son 16 tur biletini kaptı

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunun ilk biletini gruptaki rakibimiz İtalya aldı.

A Grubu'nun ikinci maçında İsviçre'yi Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Gök mavililer, puanını 6 yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. İtalyanlar, ilk maçında milli takımımızı da 3-0 mağlup etmişti.

SON MAÇI GALLER İLE

İtalya, gruptaki son maçını 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Galler ile oynayacak.