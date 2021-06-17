EURO 2020'de İtalya fırtınası! Son 16 tur biletini kaptı
EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla turnuvada son 16 turuna kalan ilk takım olmayı başardı. İtalya, gruptaki son maçını 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Galler ile oynayacak.
Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunun ilk biletini gruptaki rakibimiz İtalya aldı.
A Grubu'nun ikinci maçında İsviçre'yi Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Gök mavililer, puanını 6 yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. İtalyanlar, ilk maçında milli takımımızı da 3-0 mağlup etmişti.
SON MAÇI GALLER İLE
İtalya, gruptaki son maçını 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Galler ile oynayacak.