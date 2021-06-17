Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı
Teknik Direktör Fatih Terim, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı. Terim, heykeltıraşla birlikte aslan heykelinin yanında poz verdi.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi.
İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş Hasan Cingiz ile irtibata geçen Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.
Bodrum'da birçok ünlüye heykel sanatını öğreten Cingiz, 3 aylık çalışma sonunda Terim için 2 aslan heykeli yaptı.
Ortalama aslan ölçülerindeki heykel, fiberglas, demir, çelik ve mermer tozundan yapıldı.
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