Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'ndeki evi için 2 adet aslan heykeli yaptırmaya karar verdi.

İlçede yaşamını sürdüren heykeltıraş Hasan Cingiz ile irtibata geçen Terim, heykeltıraşı atölyesinde de ziyaret etti.