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Türkiye'nin Galler maçı | CANLI

SON DAKİKA | EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan , bu akşam Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2020
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Türkiye'nin Galler maçı | CANLI

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan , bu akşam Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya , Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkıyor.

TÜRKİYE -GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetiyor.

Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstleniyor.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.

A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

İŞTE GALLER 11'i

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

Türkiye-Galler maçı hangi kanalda? TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye'nin Galler karşısındaki muhtemel 11'i TÜRKİYE'NİN GALLER KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

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