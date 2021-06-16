Türkiye'nin Galler maçı | CANLI
SON DAKİKA | EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkıyor.
TÜRKİYE -GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetiyor.
Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstleniyor.
Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.
A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
İŞTE GALLER 11'i
GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
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