Türkiye EURO 2020 puan durumu canlı: Türkiye A Milli Futbol Takımı kaçıncı sırada? A Grubu fikstürü...

Son oynadıkları Macaristan maçında 2 gol atan Ronaldo, şampiyona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı. Avrupa Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Bilimsel araştırmalara göre şekerli ve gazlı içecekler; obezite, diş çürümesi, diyabet, kanser, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabiliyor.

Alkollü içecekler ise kalp-damar hastalıkları, beyin ve karaciğerde hasar gibi birçok hastalığa yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre alkol, vücuttaki hemen hemen her organa zarar verebiliyor ve dünya çapında her yıl 3 milyon ölüm alkolün zararlı kullanımından kaynaklanıyor.