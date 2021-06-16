Türkiye EURO 2020 puan durumu canlı: Türkiye A Milli Futbol Takımı kaçıncı sırada? A Grubu fikstürü...
EURO 20202 A Grubu puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bir üst tura çıkmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, turnuvanın ikinci maçında Galler ile karşılaşıyor. Gruptaki diğer mücadele İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda İsviçre'yi konuk edecek. Müsabaka, TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmalar öncesinde puan durumu merak ediliyor. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı kaçıncı sırada? İşte Türkiye EURO 2020 A Grubu canlı puan durumu ve maç fikstürü...
Türkiye EURO 2020 A Grubu puan durumu nasıl? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grupların ikinci maçları bugün oynanıyor. A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilmişti. İkinci maçını Galler ile oynayacak Türkiye'nin bir üst tur hedefi için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı kaçıncı sırada? İşte Türkiye EURO 2020 A Grubu canlı puan durumu ve maç fikstürü...
EURO 2020 A GRUBU FİKSTÜRÜ
16 Haziran Çarşamba
Türkiye - Galler (19.00)
İtalya - İsviçre (22.00)
20 Haziran Pazar
İtalya - Galler (19.00)
İsviçre - Türkiye (19.00)
EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU
İşte oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Galler
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
EURO 2020'DE YILDIZ FUTBOLCULARDAN SAĞLIĞA ZARARLI İÇECEKLERE TEPKİ
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan sağlığa zararlı gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösteriyor.
F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı dün 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi toplantıya damga vurdu. Pogba'nın masadaki alkollü içecek şişesini önünden çekerek bir kenara kaldırması, günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Aynı grupta Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'Su için.' diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.
SAĞLIĞINA ÖZEN GÖSTEREN RONALDO, 36 YAŞINDA HALA ÜST SEVİYEDE
Profesyonel kariyerinde birçok rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, sağlıklı gıda tüketimine verdiği önemle dikkati çekerken, 36 yaşında üst düzey futbol oynamayı sürdürüyor.
Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.
Son oynadıkları Macaristan maçında 2 gol atan Ronaldo, şampiyona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı. Avrupa Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.
Bilimsel araştırmalara göre şekerli ve gazlı içecekler; obezite, diş çürümesi, diyabet, kanser, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabiliyor.
Alkollü içecekler ise kalp-damar hastalıkları, beyin ve karaciğerde hasar gibi birçok hastalığa yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre alkol, vücuttaki hemen hemen her organa zarar verebiliyor ve dünya çapında her yıl 3 milyon ölüm alkolün zararlı kullanımından kaynaklanıyor.
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