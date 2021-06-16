16 Haziran 2021, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi ön eleme 2020-2021 | Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven eşleşti

Son dakika | Şampiyonlar Ligi ön eleme 2020-2021 | Süper Ligi Beşiktaş'ın arkasında 2. bitiren Galatasaray'ın ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu. UEFA Merkezi'nde çekilen kuraya Sarı-Kırmızılılar, seri başı olmayarak katıldı. Temsilcimizin muhtemel rakipleri İskoçya'dan , Hollanda'dan Eindhoven ve Çekya'dan bulunuyordu. Sarı kırmızılı takımın rakibi Hollanda ekibi PSV oldu. İlk maç deplasmanda olacak.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Şampiyonlar Ligi ön eleme 2020-2021 | Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven eşleşti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardında averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme oynayacak.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Galatasaray'ın rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi Eindhoven ile eşleşti.

İlk maçlar 20-21 Temmuz, ikincileri 27-28 Temmuz'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA'nın, İsviçre Nyon'daki merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kura çekimi, saat 13.00'te başlayacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray, PSV, veya 'dan biriyle eşleşecek.

GALATASARAY GRUPLARA NASIL KALIR?
Galatasaray'ın gruplara kalması için 2. ön elemenin yanı sıra 3. ön eleme ve Play-Off'taki rakiplerini geçmesi gerekiyor. Eğer Aslan, Kupa 1'e 2. turda veda ederse Avrupa'ya nokta koyacak. Ancak 3. ön elemede elenirse Play-Off'una, Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off aşamasından veda ederse de direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

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