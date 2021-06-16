Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Galler maçı kadrosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. EURO 2020'ye kötü başlayan A Milli Takım, bugün oynayacağı Galler maçından galibiyetle ayrılarak umudunu artırmak istiyor. Galler ile bu zamana kadar 6 kez karşılaşan Türkiye, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik aldı. Peki, EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte Türkiye Galler maçı kadrosu...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecan dozu yüksek geçecek Türkiye Galler maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karılaşmada Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.