Türkiye Galler maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 açıkış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenilen ve turnuvaya kötü başlangıç yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlıkar, Galler ile 24 yıl sonra tekrar mücadele edecek. Peki, EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte Türkiye Galler maçı kadrosu...
Türkiye Galler maçı kadrosu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. EURO 2020'ye kötü başlayan A Milli Takım, bugün oynayacağı Galler maçından galibiyetle ayrılarak umudunu artırmak istiyor. Galler ile bu zamana kadar 6 kez karşılaşan Türkiye, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik aldı. Peki, EURO 2020 Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte Türkiye Galler maçı kadrosu...
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Heyecan dozu yüksek geçecek Türkiye Galler maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karılaşmada Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore
EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Galler
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
SON MAÇ 24 YIL ÖNCE
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.
Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.
Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
GERİDE KALAN MAÇLAR
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.08.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|6-4
|14.12.1996
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|25.03.1981
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|15.10.1980
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-4
|21.11.1979
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|29.11.1978
|Wrexham
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yapan ve ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında milli takımın başında bulunacak olan teknik direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:
KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş
ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman
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