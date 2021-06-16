Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda zorlu rakip! İşte PSV'nin silahları

DONYELL MALEN 45 MAÇTA 27 GOL ATTI

Takımın en golcü ismi Hollandalı futbolcu Donyell Malen. 21 yaşındaki futbolcu 45 resmi karşılaşamaya çıktı ve rakip fileleri 27 kez havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz sezon Malen dışında Eran Zahavi 17 ve Cody Mathes Gakpo da 11 kez gol sevinci yaşadı.