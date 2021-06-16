PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımıyla eşleşti. Bu turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.