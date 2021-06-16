PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?
PSV Galataray maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibinin belli olmasının ardından karşılaşmanın detayları araştırılmaya başlandı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, 2. ön eleme maçlarının takvimi açıklandı. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi PSV oldu. Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasay maçı 20-21 Temmuz'da oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 27-28 Temmuz'da oynanacak. PSV Galatasaray maçının oynanacağı tam tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN 2020-2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU
Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi PSV oldu.
"Devler Ligi"ne 2. ön eleme turunda dahil olan sarı-kırmızılı ekibin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te yapılacan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine 26 takım katıldı. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer aldı.
"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımıyla eşleşti. Bu turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.
GALATASARAY'IN RAKİBİ PSV HAKKINDA
Galatasaray'ın 2. ön eleme turu rakibi olan Hollanda temsilcisi PSV, ligini 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Granada, PAOK ve Omonia takımlarının arasında 12 puanla lider turlayan PSV Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.
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- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?
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