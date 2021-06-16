Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven için flaş sözler: Zorlu maç olacak

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kulüp televizyonuna UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı değerlendirdi. İlk olarak yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili konuşan Babel, "Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla beraber devam edeceğiz. Ancak öncelikli olarak bizim takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunu içinde birkaç haftamız var. Önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımızın olduğunu unutmamız gerekiyor. Bunun da önemli maç olduğunu ve buna da hazırlık yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.