Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması: Hiçbir başkanın yanında değilim

"BİZİM KESİNLİKLE ABDESTSİZ NAMAZIMIZ OLMADI"

Görev döneminizde sizi en çok üzen ve keşke dediğiniz karar, transfer ya da olaylar nedir?

Çok var... Avrupa'daki başarısızlıklarımız çok üzdü. Çünkü çok ciddi gelirler elde edecektik. Atatürk ve İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray'dır. Galatasaray dünyaca ünlü bir markadır. Hala benim aday olmamı isteyen insanlardan bin kere özür dilerim. Benim başkanlığa aday olmama nedenim sağlık sorunlarım.