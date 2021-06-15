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Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması: Hiçbir başkanın yanında değilim

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi GSTV ekranında açıklamalar yaptı. Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle başkanlığa aday olmadığını söyledi. Cengiz başkanlık yarışıyla ilgili ayrıca "Hiçbir başkanın şuan yanında veya destekçisi değilim. Cuma gününe kadar bakacağım. İçlerinde en çok 'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması: Hiçbir başkanın yanında değilim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi GSTV ekranında açıklamalar yaptı. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Cengiz sağlık sorunları nedeniyle seçimde başkan adayı olmadığını duyurdu.

"Galatasaray bir his takımıdır. Bu zihniyetle yönetilmezmiş. Bu zihniyet ne? Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, laik, demokrat bir zihniyet. Seçilecek başkana en önemli uyarınız ne olur? Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin."

"BİZİM KESİNLİKLE ABDESTSİZ NAMAZIMIZ OLMADI"
Görev döneminizde sizi en çok üzen ve keşke dediğiniz karar, transfer ya da olaylar nedir?

Çok var... 'daki başarısızlıklarımız çok üzdü. Çünkü çok ciddi gelirler elde edecektik. ve İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük markası Galatasaray'dır. Galatasaray dünyaca ünlü bir markadır. Hala benim aday olmamı isteyen insanlardan bin kere özür dilerim. Benim başkanlığa aday olmama nedenim sağlık sorunlarım.

"ŞİMDİ OLSA FALCAO İÇİN DAHA SIKI PAZARLIK YAPARDIM"
"Falcao değerli bir karakter. Dünyanın kabul ettiği oyuncu. Falcao'nun gelişinde 70 bin kişi toplandı. Geldiği gün yollar kilitlenmişti. Şimdi Falcao ismi önüme gelse biraz daha sıkı pazarlık yapardım. Ben teknik heyete laf etmedim. Etmem de... Ama futbolculara son maçta bozuldum. Bazı oyuncuların oyunu ve sahada kendini vermemesi ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi GSTV ekranında açıklamalar yapıyor. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Cengiz sağlık sorunları nedeniyle seçimde başkan adayı olmadığını duyurdu.

"Galatasaray bir his takımıdır. Bu zihniyetle yönetilmezmiş. Bu zihniyet ne? Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, laik, demokrat bir zihniyet. Seçilecek başkana en önemli uyarınız ne olur? Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin."

"HİÇBİR BAŞKAN ADAYININ YANINDA DEĞİLİM"
Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi değil. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim... Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma gününe kadar bakacağım. İçlerinde en çok 'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır...

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