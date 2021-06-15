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Transfer haberleri bugün | Fenerbahçe transferde bir adım öne geçti!

Son dakika transfer haberleri bugün | Defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Belçika ekibi 'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcu, futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyor.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Transfer haberleri bugün | Fenerbahçe transferde bir adım öne geçti!

Yeni sezonda defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Belçika basınından Voetbalbelgie.be'nin Türk basınına dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgileniyor. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi. Angola asıllı Portekizli futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyor.

19 LİG MAÇINDA OYNADI
2018 yılından beri Royal Antwerp'in kadrosunda bulunan Buta, geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 19 lig maçında 3 asistle oynadı.

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