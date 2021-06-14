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Son dakika | Mustafa Cengiz şikayetçi oldu! Fatih Altaylı'ya soruşturma

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı , gazeteci 'nın kendisi hakkında ağır hakaretlerine karşı harekete geçti. 19 Haziran'daki Galatasaray başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından Altaylı Cengiz hakkında "Manyak mısınız siz? Hala utanmadan başkan olacağım diyor. Poposunu bunlara dayadı." ifadelerini kullandı. Cengiz'in şikayet üzerine Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı.

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika | Mustafa Cengiz şikayetçi oldu! Fatih Altaylı'ya soruşturma

Gazeteci , 19 Haziran'daki Galatasaray başkanlık seçimleri için aday olmayacağını söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı hakkında yaptığı açıklama sonrası adliyelik oldu.

Mustafa Cengiz, Fatih Altaylı'nın şahsını ağır hakaret içeren sözlerle hedef aldığını belirterek savcılığa suç duyurusuna bulundu. Galatasaray Başkanı tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Fatih Altaylı'nın yapmış olduğu açıklamada eleştiri boyutunu geçerek hakarete varan cümleler kurduğu anlatıldı.

'AĞIR HAKARETE MARUZ KALDIM'
Mustafa Cengiz tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, 30 milyondan fazla taraftarı bulunan bir camianın başkanlık görevini ve sorumluluğunu yürüttüğünü, faaliyetleri karşısında çeşitli kesimlerden eleştiri veya tenkitler aldığını ancak şikâyete konu yazıda kara propaganda yapmak amacıyla bilinçli bir açıklama yaptığını anlattı. Açıklama içerisinde "Galatasaray'ın Başkanı olan zat, Mustafa Cengiz, uzunca bir dönem camiaya karşı seviyesiz tavrını bu güruhun desteğiyle sürdürdü. Yani poposunu bunlara dayadı, bunların üzerinde oturdu koltuğunda. O yüzden başına gelen müstahak" şeklinde sözler sarf edildiğini anlatan Cengiz ağır hakarete maruz kaldığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Temsil ettiği camiada 3 yıla yakın görev yaptığını ve tüm Türkiye'nin izleyebileceği bir televizyon kanalında ağır eleştiri boyutunu aşarak hakarete varan sözlerden dolayı rencide edildiğini belirten Mustafa Cengiz, Fatih Altaylı'nın cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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