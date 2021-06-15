Fenerbahçe'de Edin Visca seferberliği! İmza seçimden sonra

Edin Visca'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için yönetim bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Boşnak yıldız ile kısa sürede anlaşmaya varıldı. Başakşehir ile pazarlıklar başladı. Visca'nın bu transfer için kulübünden kolaylık istemesi, yönetimin elini güçlendirdi.

Tecrübeli oyuncu konusunda artık son aşamaya gelindiği öğrenildi. Ali Koç, 25-26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde göreve devam etmesi halinde, ilk iş olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelecek. Koç, bir an önce Gümüşdağ'ı ikna edip bu transferi resmen bitirmeye çalışacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin hedefi, yıldız futbolcunun sezon öncesi kamp çalışmalarına ilk günden katılmasını sağlamak.