Galatasaray'a İtalya'dan iki stoper birden!

Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yönetimde Abdurrahim Albayrak yönetiminde girişimler devam ediyor.

İTALYA'DAN İKİ STOPER

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaştığı habere göre Galatasaray Martin Erlic ve Mert Çetin'le ilgileniyor. Spezia'nın 23 yaşındaki Hırvat stoperi Martin Erlic için 12 milyon euro istediği belirtiliyor.

BİR KEZ DAHA MERT ÇETİN!

Galatasaray ise bu yaz Verona'dan ayrılabilecek olan Mert Çetin ile yeniden görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor. Verona başkanı Maurizio Setti, Mert Çetin için Galatasaray'dan 7 Milyon euro talep ediyor. Verona kulübü Mert Çetin'i 2 yıllığına Roma'dan şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

24 yaşındaki Mert Çetin bu sezon 7 maçta şans bulmuştu.

Hırvatistan U21 forması giyen 1.92 boyundaki Erlic ise Serie A'da dikkat çeken bir performans ortaya koymuş ve 28 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.

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