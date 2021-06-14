Beşiktaş'tan Kenan Karaman hamlesi! Anlaşma 3 yıllık
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah beyazlı yönetim Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı. Kara kartal Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı.
Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Salih Uçan'ın ardından Kenan Karaman'ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başlamıştı. Kartal bu transferde de mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı. Şu anda milli takım kampında bulunan tecrübeli futbolcunun EURO 2020 sonraıs imzayı atması bekleniyor.
ALMANYA'DA PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI
Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.