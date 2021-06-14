Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu 2. milli maç hangi gün? Maçın hakemi kim oldu?
Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında Galler ile mücadele edecek. Ay-Yıldızlıların bir üst tura çıkabilmeleri için galibiyet almaları gerekiyor. Milli takım, Galler karşılaşmasındna sonra son maçını 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacak. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu 2. milli maç hangi gün? Maçın hakemi kim oldu? İşte cevaplar...
Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden Bizim Çocuklar, İtalya karşılaşmasından puan alamadı. İkinci karşılaşmasını Galler ile oynayacak Ay-Yıldızlılar, Bakü'de oynanacak maç için hazırlıklara başladı. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu 2. milli maç hangi gün? Maçın hakemi kim oldu? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşacak. Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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|Av
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|İtalya
|1
|1
|0
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|3
|0
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|Galler
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
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|İsviçre
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|Türkiye
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TÜRKİYE-GALLER MAÇINININ HAKEMİ BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacağı A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.
A MİLLİ TAKIM EURO 2020'YE KÖTÜ BAŞLADI
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.
İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.
Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
ŞENOL GÜNEŞ'İN HAMLELERİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Güneş, Yusuf Yazıcı'yı kenara alırken, Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, 64. dakikada Okay Yokuşlu'nun yerine İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan'ın yerine de Kaan Ayhan'ı oyuna aldı. Şenol Güneş son değişikliğini 76. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada, Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.
İTALYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA YÜKSELDİ
İtalya Milli Takımı, ay-yıldızlı ekip karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini sürdürdü.
Mavi-beyazlılar yenilmezlik serisini 28 maça yükseltti. İtalya, bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
TÜRKİYE'NİN İTALYA KARŞISINDAKİ GALİBİYET ÖZLEMİ SÜRDÜ
Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı.
Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayla birlikte 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile 14. kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.
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