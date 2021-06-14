Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden Bizim Çocuklar, İtalya karşılaşmasından puan alamadı. İkinci karşılaşmasını Galler ile oynayacak Ay-Yıldızlılar, Bakü'de oynanacak maç için hazırlıklara başladı. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu 2. milli maç hangi gün? Maçın hakemi kim oldu? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşacak. Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.