Beşiktaş’ta Sergen Yalçın'a son dakika şampiyonluk primi kararı! Ahmet Nur Çebi'den flaş Yalçın sözleri!
2020-2021 sezonunu şampiyınlukla bitiren Beşiktaş Yönetiminde, Sergen Yalçın ile yeni sözleşme belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlıların, 48 yaşındaki teknik adam ile 1 hafta içinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmede yer alan şampiyonluk priminin Sergen Yalçın'a bu hafta ödeneceğini söyledi. Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile kritik kararı da bu hafta duyuracaklarını açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.
Hürriyet'in haberine göre; Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.
Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Sözleşme için sıkıntı yok. Fakat sezon bitiminden bu güne kadar tanıdık tanımadık herkes beni arıyor. Biz her şeyin farkındayız. Sergen Yalçın kulübümüzün değeridir. Ne başkasıyla görüşürüz ne de anlaşırız. Birlikte daha büyük başarılara yelken açacağız."
ANLAŞMA BU HAFTA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlı yönetim, Yalçın ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Son olarak Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 48 yaşındaki teknik adam ile biraraya geldi. Görüşmede 1 yıllık kontrat ve Sergen Yalçın ile ekibinin alacağı ücret konusu değerlendirildi.
Sözleşme ile ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Sergen Yalçın, 1 hafta içinde Başkan Çebi ile biraraya gelecek.
Yapılacak bu görüşmenin ardından imzaların atılması ve Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da Beşiktaş'ta görev yapması bekleniyor.