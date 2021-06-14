Beşiktaş’ta Sergen Yalçın'a son dakika şampiyonluk primi kararı! Ahmet Nur Çebi'den flaş Yalçın sözleri!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a şampiyonluk priminin bu hafta verileceğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Sözleşmesinde yer alan özel madde gereği 5 milyon TL almaya hak kazanan 48 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesinin de bu hafta imzalanması bekleniyor.

Çebi, takımı zor şartlarda zafere taşıyan Yalçın ile bu hafta anlaşmaya imza atacaklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Sözleşme için sıkıntı yok. Fakat sezon bitiminden bu güne kadar tanıdık tanımadık herkes beni arıyor. Biz her şeyin farkındayız. Sergen Yalçın kulübümüzün değeridir. Ne başkasıyla görüşürüz ne de anlaşırız. Birlikte daha büyük başarılara yelken açacağız."

ANLAŞMA BU HAFTA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlı yönetim, Yalçın ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Son olarak Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 48 yaşındaki teknik adam ile biraraya geldi. Görüşmede 1 yıllık kontrat ve Sergen Yalçın ile ekibinin alacağı ücret konusu değerlendirildi.

Sözleşme ile ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Sergen Yalçın, 1 hafta içinde Başkan Çebi ile biraraya gelecek.

Yapılacak bu görüşmenin ardından imzaların atılması ve Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da Beşiktaş'ta görev yapması bekleniyor.