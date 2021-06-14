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Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Munir El Haddadi'ye teklif

Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak , ve 'i kadrosuna katan , bir bombayı daha patlatacak. Trabzonspor'un forması giyen eski Barcelonalı 'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Munir El Haddadi'ye teklif

Transfer döneminin hızlı takımı , , ve 'ten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce 'ten ile görüşen bordo-mavililerin bu kez de forması giyen için girişimlere başladığı kaydedildi.

Menajerler, Faslı golcüyü Trabzonspor'a önerdi. 'nın onay vermesi halinde 25 yaşındaki oyuncu bordo-mavili formayı giyecek.

altyapısında yetişen Munir, bu sezon 'da Sevilla formasıyla 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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