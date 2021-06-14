Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Munir El Haddadi'ye teklif
Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor, bir bombayı daha patlatacak. Trabzonspor'un Sevilla forması giyen eski Barcelonalı Munir El Haddadi'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Real Betis'ten Christian Tello ile görüşen bordo-mavililerin bu kez de Sevilla forması giyen Munir El Haddadi için girişimlere başladığı kaydedildi.
Menajerler, Faslı golcüyü Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde 25 yaşındaki oyuncu bordo-mavili formayı giyecek.
Barcelona altyapısında yetişen Munir, bu sezon La Liga'da Sevilla formasıyla 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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