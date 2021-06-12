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Rachid Ghezzal Al Nassr'a mı gidiyor? Talisca Aboubakar ve Ghezzal bir araya mı geliyor?

'ın 'den kiraladığı , geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla 'e damga vurdu. Siyah-beyazlıların hücum aksiyonlarında başrolü oynayan yıldız futbolcu, taraftarın gözbebeği konumuna geldi. Yıldız ismin ekibi 'ın yolunu tutacağı iddia edilmişti. Al Nassr yetkilileri, transfer gündemlerine gelen Rachid Ghezzal için açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Rachid Ghezzal Al Nassr'a mı gidiyor? Talisca Aboubakar ve Ghezzal bir araya mı geliyor?

'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan 'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Bonservisi 'de bulunan Cezayirli yıldızın transferi için ekiplerinden 'ın devrede olduğu iddia edilmişti.

'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Al Nassr'ın, Rachid Ghezzal'ı da renklerine bağlamak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Konuyla ilgili kulüp yetkililerinden açıklama geldi.

AL NASSR TEKLİF YAPMADI

Goal Arabia'nın haberine göre, Al Nassr yetkilileri transfer gündemlerine gelen Rachid Ghezzal ile ilgili konuştu. Yöneticiler yaptığı açıklamada Ghezzal için Leicester City'ye bir teklif yapmadıklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR!

Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Rachid Ghezzal da yaptığı her açıklamasında siyah-beyazlılarla yola devam etmeyi amaçladığını ifade ediyor. Leicester City ile devam eden sözleşmesi olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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