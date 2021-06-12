Rachid Ghezzal Al Nassr'a mı gidiyor? Talisca Aboubakar ve Ghezzal bir araya mı geliyor?
Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Siyah-beyazlıların hücum aksiyonlarında başrolü oynayan yıldız futbolcu, taraftarın gözbebeği konumuna geldi. Yıldız ismin Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'ın yolunu tutacağı iddia edilmişti. Al Nassr yetkilileri, transfer gündemlerine gelen Rachid Ghezzal için açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyonluğunda önemli rol oynayan Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmesi sona erdi. Bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli yıldızın transferi için Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın devrede olduğu iddia edilmişti.
Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Al Nassr'ın, Rachid Ghezzal'ı da renklerine bağlamak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Konuyla ilgili kulüp yetkililerinden açıklama geldi.
AL NASSR TEKLİF YAPMADI
Goal Arabia'nın haberine göre, Al Nassr yetkilileri transfer gündemlerine gelen Rachid Ghezzal ile ilgili konuştu. Yöneticiler yaptığı açıklamada Ghezzal için Leicester City'ye bir teklif yapmadıklarını ifade etti.
BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR!
Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak istediği Rachid Ghezzal da yaptığı her açıklamasında siyah-beyazlılarla yola devam etmeyi amaçladığını ifade ediyor. Leicester City ile devam eden sözleşmesi olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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