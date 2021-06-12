Fenerbahçe'de tüm dikkatler Attila Szalai'de!

Attila Szalai, ocak ayında geldiği Fenerbahçe 'de kısa sürede takıma uyum sağladı. 23 yaşındaki savunmacı, performansıyla Sarı-Lacivertliler'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ayrıca Avrupa'dan takımların da dikkatini çekmeyi başardı. Başkan Ali Koç, başta Szalai olmak üzere transfer döneminde takımın omurgasından kimseyi satmayı düşünmediklerini söylemişti.

Ayrıca stoper transferinde bile Macar yıldızın gelişimine katkı sağlamada yardımcı olması adına tecrübeli bir isim aranıyor. Ancak Szalai'nin EURO 2020'de göstereceği performans, tüm planları alt üst edebilir. Premier Lig ekipleri Leicester ve West Ham, turnuvada başarılı oyuncuyu yakından takip edecek.

DEĞERİ 23 MİLYON EURO!

Macaristan, turnuvada Fransa, Almanya ve Portekiz ile birlikte tam anlamıyla ölüm grubuna düştü. Attila Szalai; Cristiano Ronaldo, Mbappe, Griezmann, Müller, Gnabry gibi yıldızlara karşı mücadele edecek. Genç savunmacı bu maçlarda kendini gösterebilirse, EURO 2020 sonrası Fenerbahçe'nin kapısı çalınabilir. Dünyaca ünlü yayın organı The Athletic, turnuva için çıkardığı özel ekte Szalai'nin şu anki piyasa değerini 23 milyon euro olarak gösterdi. 23 yaşındaki stoperin EURO 2020 performansıyla bu rakamın daha da yükselmesi olası.