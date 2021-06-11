CANLI I İtalya-Türkiye canlı anlatım izle! EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

İŞTE TARAFTARLARIN MAÇ ÖNÜ MESAJLARI

Maçla ilgili tahminlerini dile getiren taraftarlar, galibiyetten emin konuştu. Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:



"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."



"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."



"Roma'yı yakarız ama ilk yarım saat kesinlikle gol yemememiz ve güzel oynamamız lazım. İlk yarım saati güzel atlattıktan sonra yeneceğimize yüzde 100 eminim. 1-0, 2-0 diyemem ama 3 puan bizim."



"Bizim için önemli olan bu formanın hakkını vermek. Milli takımımızdan bunu istiyorum: Formayı terletin, hakkını verin, gerisi gelir."

"İnşallah yeneceğiz, 3 puan bizim."