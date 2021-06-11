CANLI I İtalya-Türkiye canlı anlatım izle! EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı maç öncesi Türk taraftarlar maça saatler kala Roma Olimpiyat Stadı çevresinde toplanmaya başladı. "Formayı terletin, hakkını verin, gerisi gelir" diyen taraftarlar maçı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İtalya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri...
HOLLANDALI HAKEM YÖNETECEK
Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
MİLLERİMİZİN MAÇ PROGRAMI
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.
TÜRK TARAFTARLAR ROMA'DA!
Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi. Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.
400 MİLYON KİŞİ İZLEYECEK
Bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak Ay-Yıldızlı takımımızı 400 milyon civarında insan takip edecek. EURO 2016'nın açılış maçı olan ev sahibi Fransa'nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını ekranları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu dev mücadeleyi seyredenlerin sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor. Maçı izleyen kişi sayısı 400 milyon olursa, Avrupa Futbol Şampiyonası için bu rakam bir ilk olacak.
İŞTE TARAFTARLARIN MAÇ ÖNÜ MESAJLARI
Maçla ilgili tahminlerini dile getiren taraftarlar, galibiyetten emin konuştu. Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:
"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."
"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."
"Roma'yı yakarız ama ilk yarım saat kesinlikle gol yemememiz ve güzel oynamamız lazım. İlk yarım saati güzel atlattıktan sonra yeneceğimize yüzde 100 eminim. 1-0, 2-0 diyemem ama 3 puan bizim."
"Bizim için önemli olan bu formanın hakkını vermek. Milli takımımızdan bunu istiyorum: Formayı terletin, hakkını verin, gerisi gelir."
"İnşallah yeneceğiz, 3 puan bizim."
"Açılış maçı olması gerçekten çok önemli. Uzun zamandır Türkiye açılış maçına denk gelmedi. Benim seyrettiğim genelde açılış maçları sürprize gebe. Favori ev sahibi İtalya görünüyor olsa da A Milli Takım'ın uzun zamandır formda oluşundan dolayı bugünkü maçın beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. İçimdeki bir his de kazanacağız gibi geliyor. İtalyanların 27 maçtır yenilmeme rekoru bugün bitebilir."
"3-1 skor tahminim. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Burak Yılmaz gol atar diye düşünüyorum. Normalde İtalya acayip güçlü bir takım ama bugün ben kazanacağımıza çok inanıyorum. 20 yıldır bekliyoruz bu anı."
"İnşallah bugün İtalyanlara sağlam bir savunma yaparak, 1-0 maç bizim olacaktır. Golü de Merih Demiral'dan bekliyorum."
"Türkiye'ye başarılar diliyorum. Polonya'dan geldik. Erasmus öğrencisiyiz. İnşallah yeneriz. Şampiyon Türkiye."
"Almanya Nürnberg'den geldik. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız atlatıp, inşallah finalde kupayı alarak evimize götüreceğiz."
"Ben de 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyorum. 3-0 maçı alacağız, hayırlısı olsun."
A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)
KAÇ KİŞİ TRİBÜNDE OLACAK?
72 bin 698 seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda, pandemi önlemleri nedeniyle 18 bin taraftar yer alacak. A Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa'da yaşayan 3 bin seyirci destekleyebilecek. İtalya Hükümeti, Türkiye'den maça gelmek isteyenlere yasak getirirken, Avrupa'da oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ise karşılaşmaya girebileceğini belirtti. Dün itibariyle birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, karşılaşmanın oynanacağı Roma'ya gelmeye başladı.
3 İSİM İKİNCİ KEZ
A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki 23 futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, ay-yıldızlı ekibin başında 77. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 76 maçta milliler, bu karşılaşmalarda 37 galibiyete imza atarken, 22 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, 17 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.
İTALYA 28 MAÇTIR KAYBETMİYOR
İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.
MANCINI'DEN TÜRKİYE YORUMU
Mancini, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ile birlikte katıldı.
Açılış maçlarının zor olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "İlk maç, çok zor bir maç olacak. Rahat bir şekilde bu maça hazırlandık ve amacımız tabii ki kazanmak. Çok zor ama bundan keyif de almamız gerekiyor. Türkiye'ye büyük saygım var çünkü çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri yapacağız ve zor maç olsa da rahat bir şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.
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