Attila Szalai için ayrılık çanları! İtalya devleri sıraya girdi

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Çünkü Fener, Macar oyuncusunu 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ancak elinden çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca Haziran ayında başlayacak olan EURO 2020'de de Milli formayı giyecek olan Szalai'nin, burada ortaya koyacağı futbolla değerine değer katma ihtimali de yüksek gözüküyor. Kanarya, genç yeteneği konusunda akıllı bir yol haritası izleyerek, kasasını doldurmayı umut ediyor.