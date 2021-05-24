Attila Szalai için ayrılık çanları! İtalya devleri sıraya girdi
Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş'ın ardından ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde kısa sürede kalitesini kanıtlayan Attila Szalai'ye İtalya Serie A'nın devleri talip oldu.
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak herkesin büyük beğenisini kazanan Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansın yanı sıra ülkesi Macaristan Milli Takımı'nın da ilk 11'inin değişmez isimleri arasında yer alan Szalai için İtalyan ekibi Lazio'nun devreye girdiği öğrenildi. Serie A'dan Milan ve Fiorentina'nın da istediği Szalai için Sarı-Lacivertliler'in transfer planının belli olduğu bildirildi. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Roma temsilcisinin, 23 yaşındaki stoperi almak için kesenin ağzını açması gerekiyor.
RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
Çünkü Fener, Macar oyuncusunu 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ancak elinden çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca Haziran ayında başlayacak olan EURO 2020'de de Milli formayı giyecek olan Szalai'nin, burada ortaya koyacağı futbolla değerine değer katma ihtimali de yüksek gözüküyor. Kanarya, genç yeteneği konusunda akıllı bir yol haritası izleyerek, kasasını doldurmayı umut ediyor.
FENERBAHÇE İTALYANLAR'A YÜKSEK FİYATA SATIYOR
Sarı-Lacivertliler, yakın zamanda İtalyan kulüplerine sattığı oyuncularından önemli bonservis gelirleri elde etti. 2019 yılında Eljif Elmas, Napoli'ye yaklaşık 16 milyon Euro'ya satılmıştı.
Bu transferden kısa bir süre sonra da geride bıraktığımız sezonun başında, uzun görüşmelerin neticesinde Vedat Muriç de, Lazio'ya imza atmıştı. Çizme ekibi'nin, Kosovalı golcü için kasasından 18.5 milyon Euro çıkardığı öğrenilmişti. Attila Szalai de benzer bir rakama gönderilirse, bu yüksek bedelli satış geleneği devam etmiş olacak.
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