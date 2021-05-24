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Attila Szalai için ayrılık çanları! İtalya devleri sıraya girdi

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş'ın ardından ligi 3. sırada tamamlayan 'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde kısa sürede kalitesini kanıtlayan 'ye İtalya 'nın devleri talip oldu.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Attila Szalai için ayrılık çanları! İtalya devleri sıraya girdi

Geçen sezonun devre arasında 'ye transfer olan ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak herkesin büyük beğenisini kazanan 'nin talipleri artmaya devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansın yanı sıra ülkesi 'nın da ilk 11'inin değişmez isimleri arasında yer alan Szalai için ekibi 'nun devreye girdiği öğrenildi. 'dan ve 'nın da istediği Szalai için Sarı-Lacivertliler'in transfer planının belli olduğu bildirildi. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak isteyen temsilcisinin, 23 yaşındaki stoperi almak için kesenin ağzını açması gerekiyor.

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Çünkü Fener, Macar oyuncusunu 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ancak elinden çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca Haziran ayında başlayacak olan 'de de Milli formayı giyecek olan Szalai'nin, burada ortaya koyacağı futbolla değerine değer katma ihtimali de yüksek gözüküyor. , genç yeteneği konusunda akıllı bir yol haritası izleyerek, kasasını doldurmayı umut ediyor.

FENERBAHÇE İTALYANLAR'A YÜKSEK FİYATA SATIYOR

Sarı-Lacivertliler, yakın zamanda İtalyan kulüplerine sattığı oyuncularından önemli bonservis gelirleri elde etti. 2019 yılında , 'ye yaklaşık 16 milyon Euro'ya satılmıştı.

Bu transferden kısa bir süre sonra da geride bıraktığımız sezonun başında, uzun görüşmelerin neticesinde de, Lazio'ya imza atmıştı. Çizme ekibi'nin, Kosovalı golcü için kasasından 18.5 milyon Euro çıkardığı öğrenilmişti. Attila Szalai de benzer bir rakama gönderilirse, bu yüksek bedelli satış geleneği devam etmiş olacak.

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