Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Kanarya teklifini yaptı
Takımın başına yabancı ve vizyonu yüksek bir hocayı getirmek isteyen Fenerbahçe bir süredir çalışmalara devam ediyor. Çok sayıda isim le temasa geçen Kanarya'da gündeme Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo ismi geldi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, listesindeki hocalarla temaslarını sürdürüyor.
PIRLO SÜRPRİZİ!
Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Juventus'tan ayrılan Andrea Pirlo ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.
FENERBAHÇE FAVRE'NİN PEŞİNDE!
İtalyan muhabir ayrıca, Fenerbahçe'nin İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı son olarak Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da görev almıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?
- Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?
- Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? Son durum...
- Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? Sınav tarihleri...
- LGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu, kontenjanlar...
- Yerli aşı Faz-3 gönüllü nasıl olunur? E-Nabız gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 Türk aşısı ne durumda?
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? 12 Haziran evde bakım parası hangi illere yattı?
- Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...
- Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...
- TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları belli oldu mu?