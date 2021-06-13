Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Kanarya teklifini yaptı

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!

Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak onun Türkiye'ye gitme hedefi yoktu. Pirlo bu sezon da İtalya'da kalmak istiyor, Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.