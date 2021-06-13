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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Kanarya teklifini yaptı

Takımın başına yabancı ve vizyonu yüksek bir hocayı getirmek isteyen bir süredir çalışmalara devam ediyor. Çok sayıda isim le temasa geçen Kanarya'da gündeme 'tan ayrılan ismi geldi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Kanarya teklifini yaptı

Teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden 'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli yönetim, listesindeki hocalarla temaslarını sürdürüyor.

PIRLO SÜRPRİZİ!

Ünlü İtalyan muhabir , Fenerbahçe'nin 'tan ayrılan ile görüşme yaptığını ve teknik direktörlük teklifinde bulunduğunu belirtti.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!

Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak onun 'ye gitme hedefi yoktu. Pirlo bu sezon da 'da kalmak istiyor, Türkiye'ye gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE FAVRE'NİN PEŞİNDE!

İtalyan muhabir ayrıca, Fenerbahçe'nin İsviçreli teknik adam ile ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı son olarak ekibi 'da görev almıştı.

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