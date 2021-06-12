Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? Simon Kjaer'den kahramanlık hikayesi
2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu’nun ilk maçında Danimarka ve Finlandiya karşı karşıya geldiği esnada 43’üncü dakikada aniden yere yığılan Christian Eriksen, tüm dünyanın yüreğini ağzına getirdi. Bilinç kaybı yaşayan yıldız oyuncu saha içinde baygınlık geçirirken Eriksen'e kalp masajı uygulandı. Eriksen'in hayata tutunmaya çalıştığı anlarda Kjaer Eriksen'in yanından bir an olsun ayrılmazken, yıldız oyuncunun eşine de büyük destek verdi.
Tüm futbolseverleri 1 ay boyunca ayakta tutacak olan futbol şöleni EURO 2020'de unutulmayacak bir gece yaşandı. B Grubu'nun ilk maçında Parken Stadı'nda karşılaşan Danimarka ve Finlandiya maçı, tüm dünyayı adeta diken üstünde tuttu.
Karşılaşmanın 43'üncü dakikası oynanırken bir anda yerde kalan Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, futbolun içinden ve dışından milyonlarca insanın yüreklerini ağza getirdi.
Ani bir bilinç kaybı yaşayan yıldız oyuncu, taç çizgisine yakın bir bölgede kendisini yere bıraktı. O sırada hızlıca aksiyon alan sağlık görevlileri, Eriksen'in tedavisine başladı.
4 DAKİKALIK KALP MASAJI
Bilincini anlık olarak kaybeden Christian Eriksen'e, sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 4 dakika kadar kalp masajı yapıldı.
Saha içerisinde süren tedavi sırasında Eriksen'in etrafını kapatan Danimarkalı oyuncular, kameraların görüntü almasını engellemeye çalıştı.
ERIKSEN'IN HER ŞEYİ OLDU
29 yaşındaki yıldız futbolcunun yere yığıldığı andan itibaren büyük bir liderlik ve kaptanlık örneği gösteren eski Fenerbahçeli ve Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'in adeta her şeyi oldu.
Eriksen'in bilincini kaybettiği sırada dilinin boğazına kaçmaması için doğru pozisyon almasını sağlayan Kjaer, arkadaşlarını çevreleyerek rahat hava alabileceği bir ortam yarattı.
Eriksen'i sağlık ekipleri gelinceye kadar doğru pozisyonda tutan Kjaer, sağlık ekiplerinin işini kolaylaştırdı.
EŞİNİ TESELLİ ETTİ
Sağlık ekiplerinin saha içerisine gelmesi ve kalp masajının başlamasıyla birlikte Eriksen'in eşine destek vermeye giden Kjaer, bir süre yıldız oyuncunun eşini teselli etti. Kaptan, Eriksen'in sedyeyle kenara alındığı sırada da arkadaşını yalnız bırakmadı
Kjaer'in yaptığı fedakarlıklar büyük takdir görürken, Christian Eriksen'in sağlık durumunun da stabil olduğu öğrenildi. Danimarka-Finlandiya karşılaşması ise bu akşam saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti.
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