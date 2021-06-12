Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl? Simon Kjaer'den kahramanlık hikayesi

EŞİNİ TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin saha içerisine gelmesi ve kalp masajının başlamasıyla birlikte Eriksen'in eşine destek vermeye giden Kjaer, bir süre yıldız oyuncunun eşini teselli etti. Kaptan, Eriksen'in sedyeyle kenara alındığı sırada da arkadaşını yalnız bırakmadı

Kjaer'in yaptığı fedakarlıklar büyük takdir görürken, Christian Eriksen'in sağlık durumunun da stabil olduğu öğrenildi. Danimarka-Finlandiya karşılaşması ise bu akşam saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti.