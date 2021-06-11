Fenerbahçe'de büyük belirsizlik! Ali Koç yönetimi teknik direktör krizini çözemiyor
Fenerbahçe'de teknik direktör 'geldi, geliyor' denilmesine rağmen yönetim bu konuyu halen resmiyete dökemedi. Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor! Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi birçok belirsizliğe de çözüm olmadı.
Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor! Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi bir çok belirsizliğe de çözüm olmadı.
YENİ HOCA NASIL PLANLAMA YAPSIN
Takımda gidecek ve kalacak oyuncular da belli değil. Birçok kiralık oyuncunun talibi çıkması şans olsa da Sarı-Lacivertli yönetim ne hoca ne de kadro planlaması yapabilmiş değil.
TARAFTAR ADETA ÇILGINA DÖNDÜ
Haziran ayının ortasına gelinmek üzere olduğu şu günlerde yeni sezonun ne zaman açılacağı ve nerede kamp yapılacağı da belirsiz. Taraftar ise sanal alemde adeta çılgına dönmüş durumda.
BENİTEZ&FONSECA GİTTİ GİDİYOR!
Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği iki isimden birisi olan Portekizli Paulo Fonseca, Tottenham ile dirsek temasında. İspanyol teknik adam Rafael Benitez ise Everton ile neredeyse imza aşamasına geldi. Olumlu yanıt veren Marco Silva ise bekletiliyor.
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