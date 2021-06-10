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Beşiktaş Diego Costa transferinde mutlu sona yakın! Menajeri de doğruladı

, Aboubakar'ın ayrılığını dünya yıldızıyla dolduruyor. ’den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler. İşte transferin detayları...

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Giriş Tarihi: 10.06.2021
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Beşiktaş Diego Costa transferinde mutlu sona yakın! Menajeri de doğruladı

Aboubakar'ı 'a kaptıran forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu.

'den ayrılan ve bonservisi elind olane 32 yaşındaki ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.

TERCİHİMİZ TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ


Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da 'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR


Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.

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