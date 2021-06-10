Beşiktaş Diego Costa transferinde mutlu sona yakın! Menajeri de doğruladı



Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.

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