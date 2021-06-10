Beşiktaş Diego Costa transferinde mutlu sona yakın! Menajeri de doğruladı
Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığını dünya yıldızıyla dolduruyor. Atletico Madrid’den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler. İşte transferin detayları...
Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elind olane 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.
TERCİHİMİZ TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ
Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.
YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor. Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.
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