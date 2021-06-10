Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi futbolseverlerce merakla takip ediliyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile biten ligin yeni sezonu için nefesler tutuldu. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in başlama tarihi merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
2021 2022 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.
TFF 9 HAZİRAN İTİBARİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA SÖZ KONUSU TARİHLERE +1'ER HAFTA DA EKLENDİĞİNİ DUYURDU
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