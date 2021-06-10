Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in başlama tarihi merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.