Trabzonspor'un yeni hedefi Sörloth! Bordo Mavililer transferde Fırtına gibi
Transfer döneminin en hızlı takımlarından Trabzonspor kadrosuna bir yıldız daha katıyor. Marek Hamsik transferi bordo-mavili camiada büyük destek gördü... Bu transferin gerçekleşmesi özellikle Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı çok mutlu ederken tecrübeli teknik adamın transfer gerçekleştikten sonra yönetimi arayarak emeği geçenlere teşekkür ettiği öğrenildi. İşte Sörloth transferinin detayları...
Marek Hamsik transferi bordo-mavili camiada büyük destek gördü...
Bu transferin gerçekleşmesi özellikle Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı çok mutlu ederken tecrübeli teknik adamın transfer gerçekleştikten sonra yönetimi arayarak emeği geçenlere teşekkür ettiği öğrenildi.
YÖNETİM BİTİRMEK İSTİYOR
Marek Hamsik transferinin ardından gözler şimdi de Sörloth'un transferine çevrildi.
Yönetimin Norveçli golcü için bir çalışma yürüttüğü ve önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı belirtildi.
AVCI TV'DE AÇIKLAMIŞTI
Abdullah Avcı katıldığı bir TV kanalında "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Marek Hamsik büyük oyuncu, keşke olabilseler" demişti.
KUZEYİN KRALI DA GELECEKTİR!
Avcı'nın bu sözlerini hatırlatan Bordo- Mavili taraftarlar "Yönetim Hamsik gibi zor bir transferi bitirdi. Şimdi Sörloth'u da bitirip kuzeyin kralını Trabzon'a getirecektir" yorumları yaptılar.
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