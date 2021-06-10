Arturo Vidal için Beşiktaş devreye girdi! Yıldız isim Türkiye'ye gelecek mi?

Bu sezon Inter'den ayrılacak olan Arturo Vidal'in transferi için Beşiktaş devreye girdi.

İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Vidal'i transfer etmek için devreye girdiği ve tecrübeli futbolcunun seçenekleri arasında Türkiye'nin olduğu kaydedildi.

Meksika ekiplerinden Club America'nın ve Rus ekibi Zenit'in de kadrosuna katmak istediği Vidal, Meksika'dan gelen teklifi reddetmişti. İtalyan ekibinden ayrılacak olmasına rağmen Avrupa'da forma giymek isteyen Şilili yıldızın seçenekleri arasında Türkiye de yer alıyor.

34 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 23 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.