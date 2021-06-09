09 Haziran 2021, Çarşamba
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Galatasaray'dan sol bek atağı! Umut Meraş'ın menajeriyle görüşüldü

'da flaş transfer gelişmesi... ve 'le yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, sol bek mevkisi için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar bu kapsamda forması giyen milli yıldız 'ı transfer etmek istiyor.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Galatasaray'dan sol bek atağı! Umut Meraş'ın menajeriyle görüşüldü

Yeni sezonda iddalı bir kadro kurmak isteyen , sol bek transferi için çalışmalarına başladı.

Sözleşmeleri sona eren ve 'le yollarına ayıran sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeyi milli futbolcu 'la doldurmak istiyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!

'nun 8+6 yabancı sınırı kuralının bu sezon uygulanacağını duyurmasıyla birlikte yerli oyunculara yönelen Galatasaray'ın Umut Meraş'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut Meraş'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan, Umut Meraş'la 'un da ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili ekibinde önümüzdeki günlerde milli futbolcu için teklif yapacağı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON AVRO

'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Umut Meraş'ın güncel piyasa değeri ise 2 milyon 200 bin avro. Bu sezon Fransa Ligue 2'de 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 31 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 13 kere terletti.

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