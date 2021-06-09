Galatasaray'dan sol bek atağı! Umut Meraş'ın menajeriyle görüşüldü

PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON AVRO

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Umut Meraş'ın güncel piyasa değeri ise 2 milyon 200 bin avro. Bu sezon Fransa Ligue 2'de 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 31 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 13 kere terletti.