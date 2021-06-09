Galatasaray'dan sol bek atağı! Umut Meraş'ın menajeriyle görüşüldü
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, sol bek mevkisi için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar bu kapsamda Le Havre forması giyen milli yıldız Umut Meraş'ı transfer etmek istiyor.
Yeni sezonda iddalı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarına başladı.
Sözleşmeleri sona eren Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollarına ayıran sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeyi milli futbolcu Umut Meraş'la doldurmak istiyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+6 yabancı sınırı kuralının bu sezon uygulanacağını duyurmasıyla birlikte yerli oyunculara yönelen Galatasaray'ın Umut Meraş'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut Meraş'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Öte yandan, Umut Meraş'la Trabzonspor'un da ilgilendiği öğrenilirken, bordo-mavili ekibinde önümüzdeki günlerde milli futbolcu için teklif yapacağı iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON AVRO
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Umut Meraş'ın güncel piyasa değeri ise 2 milyon 200 bin avro. Bu sezon Fransa Ligue 2'de 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 31 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'nın formasını ise 13 kere terletti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?
- KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...
- Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
- 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
- EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...
- ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
- Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...
- 40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...
- Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...
- 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?