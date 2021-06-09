09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri David Luiz bombası! Ya memleketine gidecek ya da Fenerbahçe'ye gelecek

David Luiz bombası! Ya memleketine gidecek ya da Fenerbahçe'ye gelecek

'de flaş transfer gelişmesi... ’in ya ülkesine dönüp formasını giyeceğini ya da ’da kalıp Fenerbahçe’ye gideceğini öne süren basını heyecan yarattı.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2021
ABONE OL
David Luiz bombası! Ya memleketine gidecek ya da Fenerbahçe'ye gelecek

Stoper transferi için büyük uğraş veren 'de heyecanı yaşanıyor. basını, 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da 'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.




BİRÇOK TEKLİF GELDİ AMA...
Haberde David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.



ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR
Brezilyalı stoperin ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ifade edilirken, "Ancak Avrupa'da kariyerini devam ettirme konusunda da oldukça istekli" yorumu yapıldı.



2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
Attila Szalai'nin yerine tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin David Luiz'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Japon golcü! FENERBAHÇE'YE JAPON GOLCÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA