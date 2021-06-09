David Luiz bombası! Ya memleketine gidecek ya da Fenerbahçe'ye gelecek
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... David Luiz’in ya ülkesine dönüp Flamengo formasını giyeceğini ya da Avrupa’da kalıp Fenerbahçe’ye gideceğini öne süren Brezilya basını heyecan yarattı.
Stoper transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de David Luiz heyecanı yaşanıyor. Brezilya basını, Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun ya Brezilya'ya döneceğini ya da Avrupa'da kalarak Fenerbahçe formasını giyeceğini öne sürdü.
BİRÇOK TEKLİF GELDİ AMA...
Haberde David Luiz'in şu an karar aşamasında olduğunu belirtildi ve "Birçok teklif var ama onun isteklerini şu ana kadar sadece Flamengo ve Fenerbahçe karşıladı" denildi.
ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR
Brezilyalı stoperin ülkesine dönmeyi ciddi şekilde düşündüğü ifade edilirken, "Ancak Avrupa'da kariyerini devam ettirme konusunda da oldukça istekli" yorumu yapıldı.
2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
Attila Szalai'nin yerine tecrübeli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin David Luiz'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor.
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