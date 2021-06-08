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Haberler Spor Haberleri Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis için Süper Lig iddiası! Adana Demirspor'dan flaş transfer harekatı

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis için Süper Lig iddiası! Adana Demirspor'dan flaş transfer harekatı

'in yeni ekiplerinden , gelecek sezon öncesi transferde bombaları patlatmak için hazırlanıyor. Kulüp başkanı ile görüşeceklerini belirtirken, ve 'nin de gündemlerinde olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis için Süper Lig iddiası! Adana Demirspor'dan flaş transfer harekatı

2021-2022 sezonunda 'de mücadele edecek olan , transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı , eski Galatasaraylı ile görüşeceklerini belirtirken, ve 'nin de gündemlerinde yer aldığını açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.

Sancak ayrıca ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.

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