Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis için Süper Lig iddiası! Adana Demirspor'dan flaş transfer harekatı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, gelecek sezon öncesi transferde bombaları patlatmak için hazırlanıyor. Kulüp başkanı Murat Sancak Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini belirtirken, Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de gündemlerinde olduğunu açıkladı.
2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp başkanı Murat Sancak, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini belirtirken, Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de gündemlerinde yer aldığını açıkladı.
Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.
Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.
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