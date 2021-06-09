09 Haziran 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen , golcü transferinde bir hayli yol aldı. Fenerbahçe, ’ın Sırp golcüsü ’e yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertliler kulübü Fulham'a da 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. İşte transferin detayları...

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Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Teknik direktör adaylarından 'in alınmasını istediği iddia edilen 'ın Sırp golcüsü için ilk resmi adım atıldı. Hem Mitrovic'e hem de kulübüne cazip bir teklifle gidildi.



BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.



FULHAM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Fulham'a ise 1 yıllık kiralamanın ardından 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Fulham bu teklifi düşünmek için süre istedi. Karar 1 hafta içinde netleşecek.



PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, Sırp futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü konumunda. Mitrovic'in güncel piyasa değeri de 16 milyon Euro civarında.




64 kez forması giyen Mitrovic, bu maçlarda 41 kez fileleri sarstı. Tam gol makinesi.

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