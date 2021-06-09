Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Fenerbahçe, golcü transferinde bir hayli yol aldı. Fenerbahçe, Fulham’ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’e yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertliler İngiliz kulübü Fulham'a da 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. İşte transferin detayları...
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Teknik direktör adaylarından Rafael Benitez'in alınmasını istediği iddia edilen Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için ilk resmi adım atıldı. Hem Mitrovic'e hem de İngiliz kulübüne cazip bir teklifle gidildi.
BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.
FULHAM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Fulham'a ise 1 yıllık kiralamanın ardından 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Fulham bu teklifi düşünmek için süre istedi. Karar 1 hafta içinde netleşecek.
PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, Sırp futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü konumunda. Mitrovic'in güncel piyasa değeri de 16 milyon Euro civarında.
64 kez Sırbistan Milli Takım forması giyen Mitrovic, bu maçlarda 41 kez fileleri sarstı. Tam gol makinesi.
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