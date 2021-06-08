Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Kanarya forvet transferi için harekete geçti

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez Sırbistan Milli Takımı'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı. Mitrovic 6 yıldır Premier Lig'de forma giyiyor. Fulham kulübü Aleksandar Mitrovic için Newcastle United'a 2018 yılının yaz aylarında 24 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödemiş ve bu transfer ses getirmişti.

Fulham, bu sezon Premier Lig'de küme düşen takımlardan birisi olmuştu. Championships'te forma giymek istemeyen Mitrovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.