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Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Kanarya forvet transferi için harekete geçti

'i 3. bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın gündeminde birçok isim yer alırken Sırp golcü için temaslar başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Fenerbahçe Aleksandar Mitrovic'i istiyor! Kanarya forvet transferi için harekete geçti

Yeni sezonda kadrosuna en az iki kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan 'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan 'ın Sırp golcüsü için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.

Mitrovic'in menajeri ile de temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, Fenerbahçe'yle bir süredir adı anılan tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez'in takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği iddiaları da mevcut...

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez 'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı. Mitrovic 6 yıldır 'de forma giyiyor. Fulham kulübü Aleksandar Mitrovic için Newcastle United'a 2018 yılının yaz aylarında 24 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödemiş ve bu transfer ses getirmişti.

Fulham, bu sezon Premier Lig'de küme düşen takımlardan birisi olmuştu. 'te forma giymek istemeyen Mitrovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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