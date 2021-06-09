Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 heyecanı başlıyor. Uluslararası turnuvada 8'inci, Avrupa Şampiyonası'nda ise 5'inci kez mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Türkiye İtalya maçı bugün mü? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Şampiyonanın açılış maçına ev sahipliği yapacak 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. Türkiye - İtalya maçında 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA'nın sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alacak.