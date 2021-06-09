Türkiye İtalya maçı bugün mü? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye İtalya maçı ne zaman yapılacak? Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçı İtalya karşısında olacak. Ay-yıldızlılar İtalya karşılaşması ile ilk kez bir turnuvanın açılış mücadelesinde sahaya çıkacak. A Milli Takım, İtalya ile 13 kez karşılaşırken 3 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. Peki, Türkiye İtalya maçı bugün mü? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 heyecanı başlıyor. Uluslararası turnuvada 8'inci, Avrupa Şampiyonası'nda ise 5'inci kez mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Türkiye İtalya maçı bugün mü? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Şampiyonanın açılış maçına ev sahipliği yapacak 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. Türkiye - İtalya maçında 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA'nın sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alacak.
23 YENİ İSİM İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 23'ü ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan dışındaki 23 isim ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almanın heyecanını yaşayacak. Ayrıca EURO 2020'de yer alacak takımlar içinde en genç kadroya sahip ekip, 24,58 yaş ortalaması ile Türkiye oldu.
MİLLİLER 5'İNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
EURO 2020, Türkiye'nin 8'inci uluslararası turnuvası olacak. 1954 ve 2002 Dünya Kupası'na katılan milliler, 2003'te Konfederasyon Kupası'na katıldı. Daha önce EURO 96, 2000, 2008, 2016'da yer alan Ay yıldızlılar, EURO 2020'ye de katılarak 5'inci kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
İTALYANLAR FORMDA
İtalya Milli Takımı son 28 maçında yenilgi yüzü görmezken son 7 maçından da galibiyetle ayrıldı ve kalesinde gol görmedi. Türk futbolunu da yakından tanıyan bir isim olan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Türk milli takımının analizini yaparak, ay yıldızlıların teknik ve fizikli bir takım olduğunu açıkladı.
A Milli Takım, İtalya ile 13 kez karşılaşırken 3 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. İlk maçı 1949'da son maçı ise 15 yıl önce Kasım 2006'da oynayan milliler 8 gol atıp 23 golü kalesinde gördü.
TAKIM ARKADAŞLARI RAKİP OLDU
İtalya'da futbol hayatını sürdüren milli yıldızlar da takım arkadaşlarıyla rakip olacak. Hakan Çalhanoğlu, takımı Milan'dan kaleci Donnaruma ile, Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise takımı Sassoulo Locatelli, Berardi ve Raspadori ile karşılaşacak. Cengiz Ünder geçen sezonu Leicester City'de tamamlasa da bonservisi bulunan Roma'dan takım arkadaşları Pellegrini, Cristante ve Spinazzola karşısında galibiyet için mücadele verecek.
Ayrıca İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini Galatasaray'da görev aldığı dönemde takımın golcüsü Burak Yılmaz ile de rakip olacak.
TÜRKİYE'NİN AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MACERASI
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ile tarihinde 5. kez bu organizasyonda mücadele edecek.
Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 5. kez finallerde boy gösterecek.
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.
2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.
Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
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- Türkiye İtalya maçı bugün mü? EURO 2020 Türkiye İtalya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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