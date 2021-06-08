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İmza sonrası Aboubakar'a tepki! Takipten çıktılar

'ta sakatlık bahanesiyle son 10 maça çıkmayan ve Al-Nassr'a transfer olan Aboubakar'a ilk tepkiler takım arkadaşlarından geldi. , Valentin Rosier ve N'Koudou, Aboubakar'ı Instagram üzerinde takip etmeyi bıraktılar.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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İmza sonrası Aboubakar'a tepki! Takipten çıktılar

Beşiktaş 'ın kapılarını yeniden açtığı ve adeta futbola geri döndürdüğü Aboubakar, son 10 maça sakatlık bahanesiyle çıkmamış ve sözleşmesinde bulunan "30 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar" maddesinin devreye girmesini engellemişti. Kamerunlu futbolcu daha sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Aboubakar'ın eski takım arkadaşlarından ilktepkiler gelmeye başladı. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve N'Koudou, Aboubakar'ı Instagram üzerinde takip etmeyi bıraktılar.

TAKİPÇİ SAYISINDA HIZLI DÜŞÜŞ
Ayrıca Aboubakar'ın instagram takipçi sayısında da büyük düşüş yaşanıyor. Son 10 dakikada 3 bin kişi Aboubakar'ı takipten çıktı.

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