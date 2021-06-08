Son dakika | Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Al Nassr kulübüne transfer oldu. Kulüp ile Aboubakar arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Al Nassr kulübüne transfer oldu. Kulüp ile Aboubakar arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmıştı.