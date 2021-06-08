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Son dakika | Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Al Nassr kulübüne transfer oldu. Kulüp ile Aboubakar arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika | Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Al Nassr kulübüne transfer oldu. Kulüp ile Aboubakar arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmıştı.

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