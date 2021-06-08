Alex Moreno Galatasaray'a gelecek mi? Real Betis'ten resmi açıklama geldi

"Oyuncularımızla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Betis'in çok iyi bir oyuncu grubu var ve sürekli transfer spekülasyonları çıkması normal. Biz, kulüp yönetimi olarak Alex Moreno'dan çok memnunuz. Teknik direktörümüz ve idari kadromuz, Moreno'nun takımda kalması gerektiğini söylüyor.