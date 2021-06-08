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Alex Moreno Galatasaray'a gelecek mi? Real Betis'ten resmi açıklama geldi

Sarı kırmızılıların gelecek sezon için sol kanatta değerlendirmeyi düşündüğü iddia edilen hakkında Başkan Yardımcısı Lopez Catalan konuştu. Peki, Alex Moreno için İspanyol kulübüne teklifte bulundu mu? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Alex Moreno Galatasaray'a gelecek mi? Real Betis'ten resmi açıklama geldi

'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen hakkında Başkan Yardımcısı Lopez Catalan konuştu. İspanyol yönetici, Alex Moreno için henüz istenen teklifin gelmediğini ifade etti.

Catalan, RTV kanalına yaptığı açıklamada oyuncularının Galatasaray ile ilişkilendirilmesine dair yaptığı açıklamada, teknik heyetle yapılan konuşmada Moreno'dan memnun olunduğunu da sözlerine ekledi. İşte o sözler...

"Oyuncularımızla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Betis'in çok iyi bir oyuncu grubu var ve sürekli transfer spekülasyonları çıkması normal. Biz, kulüp yönetimi olarak Alex Moreno'dan çok memnunuz. Teknik direktörümüz ve idari kadromuz, Moreno'nun takımda kalması gerektiğini söylüyor.

Moreno, bizim gelecek planlarımızda olan bir isim ve sol kanatta ile Alex Moreno'nun beraber oynamasını istiyoruz. Yönetim ve teknik heyet bu görüşte birleşmiş durumda.

G.SARAY TEKLİF YAPTI MI?

Şimdiye dek bize 'Haydi, Moreno'yu göndermeyi düşünelim' diyebileceğimiz bir teklif ulaşmadı. Açıkçası, kulübümüze iletilmiş ciddi bir teklif de yok. Ancak unutmamak gerekir ki geçmişte Fabian, Junior, Pau Lopaz gibi oyuncuları satmıştık.

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