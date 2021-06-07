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Son dakika | Rosier'den Fenerbahçe'ye net yanıt!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, sezona damga vuran Fransız sağ bek Rosier ile yeniden anlaştı, kulübü Sporting ile de anlaşmaya çok yakın.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika | Rosier'den Fenerbahçe'ye net yanıt!

Portekiz basını Beşiktaş 'ın Valentine Rosier için Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Fenerbahçe , Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya'nın da istediği Rosier'in Beşiktaş için diğer teklifleri reddettiği ve Siyah-Beyazlılar'ın 6 milyon euro opsiyonla yeniden kiralayacağı, Beşiktaş'ın da Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

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