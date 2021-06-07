Son dakika | Rosier'den Fenerbahçe'ye net yanıt!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, sezona damga vuran Fransız sağ bek Rosier ile yeniden anlaştı, kulübü Sporting ile de anlaşmaya çok yakın.
Portekiz basını Beşiktaş 'ın Valentine Rosier için Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.
Fenerbahçe , Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya'nın da istediği Rosier'in Beşiktaş için diğer teklifleri reddettiği ve Siyah-Beyazlılar'ın 6 milyon euro opsiyonla yeniden kiralayacağı, Beşiktaş'ın da Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.