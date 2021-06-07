Samandıra'nın yeni patronu Rafael Benitez! İngiliz devi Everton'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor
Yeni sezonda kariyerli bir teknik direktöre takımı emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi Benitez transferinde sona yaklaştı. İspanyol basını Rafael Benitez’in Everton’dan gelen teklifi reddettiğini, Fenerbahçe’nin 2+1 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı. İspanyol As gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini de ifade etti. İşte Fenerbahçe'nin Rafael Benitez transferiyle ilgili ayrıntılar...
İspanyol Teknik direktör Rafael Benitez'in Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına artık çok az bir zaman kaldı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü hocayla 2+1 yıllığına anlaştı.
Ajansspor'un servis ettiği haberde 'Todofichajes' ve 'Defensa Central' gibi İspanyol futbol sitelerinde, Rafael Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı.
İspanyol teknik adamın,İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan da teklif aldığı ancak Fenerbahçe'yi seçtiği ifade edildi.
Çıkan haberlerde ayrıca Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfer sözü aldığı da belirtildi.
YILDIZ TRANSFERİ İSTİYOR
İspanyollar, Mesut Özil gibi dünyaca ünlü bir yıldızın olduğu kadroya ünlü teknik adamın birkaç önemli takviye daha istediği de ifade edildi.
Haberlerin ayrıntısında Benitez'in, Real Madrid ile yollarını ayırması an meselesi olan Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Marcelo'yu kadrosunda istediği ifade edildi.
16 HAZİRAN'DA İSTANBUL'A GELİYOR
İspanyol As gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini yazdı.
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