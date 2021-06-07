07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Samandıra'nın yeni patronu Rafael Benitez! İngiliz devi Everton'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor

Samandıra'nın yeni patronu Rafael Benitez! İngiliz devi Everton'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor

Yeni sezonda kariyerli bir teknik direktöre takımı emanet etmek isteyen yönetimi Benitez transferinde sona yaklaştı. basını ’in ’dan gelen teklifi reddettiğini, Fenerbahçe’nin 2+1 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı. gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da 'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini de ifade etti. İşte Fenerbahçe'nin Rafael Benitez transferiyle ilgili ayrıntılar...

SPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
Samandıra'nın yeni patronu Rafael Benitez! İngiliz devi Everton'ı reddetti Fenerbahçe'ye geliyor

İspanyol Teknik direktör 'in 'nin teknik direktörü olmasına artık çok az bir zaman kaldı.

Başkan Ali Koç, " ya da ekolü" demiş olsa da ibre bir anda Benitez'e döndü.

basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü hocayla 2+1 yıllığına anlaştı.

'un servis ettiği haberde 'Todofichajes' ve '' gibi İspanyol futbol sitelerinde, Rafael Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı.

İspanyol teknik adamın, ekibi 'dan da teklif aldığı ancak Fenerbahçe'yi seçtiği ifade edildi.

Çıkan haberlerde ayrıca Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfer sözü aldığı da belirtildi.

YILDIZ TRANSFERİ İSTİYOR
İspanyollar, gibi dünyaca ünlü bir yıldızın olduğu kadroya ünlü teknik adamın birkaç önemli takviye daha istediği de ifade edildi.

Haberlerin ayrıntısında Benitez'in, ile yollarını ayırması an meselesi olan dünyaca ünlü futbolcu 'yu kadrosunda istediği ifade edildi.

16 HAZİRAN'DA İSTANBUL'A GELİYOR
gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da 'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini yazdı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇINDA KAVGA ÇIKTI
Trabzonspor ve Fenerbahçe açıklaması TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA