Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş
Son dakika haberi... Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak istiyor. Siyah Beyazlılar bu kapsamda kadrosuna yıldız isimleri de takviye etme çabasına girdi. Kulislerden gelen bilgilere göre Beşiktaş ile Edin Dzeko'nun adı birlikte anılıyor. İşte Edin Dzeko transferiyle ilgili tüm gelişmeler...
Sergen Yalçın'la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş, önce Süper Lig'i daha sonra ise Türkiye Kupası'nı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Takımın kiralık yıldızları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.
İtalyan basınından gelen iddialara göre, Jose Mourinho'nun başına geçtiği Roma'da forma giyen ve şu sıralar Türkiye'de tatilde bulunan Bosna-Hersek'li golcü Edin Dzeko için Beşiktaş harekete geçti.
EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ
İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko'nun yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti.
Roma'nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko'nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.
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