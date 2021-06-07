07 Haziran 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

Son dakika haberi... ve 'nı şampiyon olarak tamamlayarak sezonu çifte kupayla kapatan , yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak istiyor. Siyah Beyazlılar bu kapsamda kadrosuna yıldız isimleri de takviye etme çabasına girdi. Kulislerden gelen bilgilere göre Beşiktaş ile 'nun adı birlikte anılıyor. İşte Edin Dzeko transferiyle ilgili tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

Sergen Yalçın'la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş, önce Süper Lig'i daha sonra ise Türkiye Kupası'nı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

Takımın kiralık yıldızları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

İtalyan basınından gelen iddialara göre, Jose Mourinho'nun başına geçtiği Roma'da forma giyen ve şu sıralar Türkiye'de tatilde bulunan Bosna-Hersek'li golcü Edin Dzeko için Beşiktaş harekete geçti.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko'nun yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti.

Beşiktaş'a dünya yıldızı! Dzeko transferinde en güçlü aday Beşiktaş

Roma'nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko'nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

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