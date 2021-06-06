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Transfer Fırtına'sı! Trabzonspor'da hedef Jakup Swierczok

Sezona flaş transferlerle giren 'un takviyeleri devam ediyor. 'nın raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da gözler santrfor transferine çevrildi. En az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer geçtiğimiz sezon performansıyla Polonya Ligi'ne damga vuran için harekete geçti. İşte transfere ilişkin bütün ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Transfer Fırtına'sı! Trabzonspor'da hedef Jakup Swierczok

ve 'ya imza attırarak transfere hızlı bir giriş yapan 'un durmaya niyeti yok.

Santrfor mevkisine öncelik veren bordo-mavililerde operasyon 4 koldan devam ediyor. ve isimlerinden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi listesine sürpriz bir ismi aldı.

YENİ GÖZDE SWIERCZOK!
Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekibi Piast Gliwice'de geçiren için devreye girdiği iddia edildi.

'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 'da 23 maça çıkan Jakub Swierczok 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

Golcü futbolcu, santrfor mevkisinin haricinde on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

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