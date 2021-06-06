Transfer Fırtına'sı! Trabzonspor'da hedef Jakup Swierczok
Sezona flaş transferlerle giren Trabzonspor'un takviyeleri devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da gözler santrfor transferine çevrildi. En az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer geçtiğimiz sezon performansıyla Polonya Ligi'ne damga vuran Jakub Swierczok için harekete geçti. İşte transfere ilişkin bütün ayrıntılar...
Bruno Peres ve Gervinho'ya imza attırarak transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok.
Santrfor mevkisine öncelik veren bordo-mavililerde operasyon 4 koldan devam ediyor. Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius isimlerinden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi listesine sürpriz bir ismi aldı.
YENİ GÖZDE SWIERCZOK!
Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekibi Piast Gliwice'de geçiren Jakub Swierczok için devreye girdiği iddia edildi.
Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Polonya Süper Ligi Ekstraklasa'da 23 maça çıkan Jakub Swierczok 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla göz doldurdu.
Golcü futbolcu, santrfor mevkisinin haricinde on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
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