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Rafael Benitez dünya yıldızı isimle Fenerbahçe'nin başına geliyor! Marcelo sarı lacivertli formayı giyecek

'de şampiyonluk hasreti 7 seneye çıkan , büyük bir değişime hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, yeniden seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik adam 'i takımın başına geçirecek. Bu haber tüm dünyada büyük yankı uyandırırken İspanyol basını Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeleri ardı ardına duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yeni dünya yıldızı...

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Rafael Benitez dünya yıldızı isimle Fenerbahçe'nin başına geliyor! Marcelo sarı lacivertli formayı giyecek

Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günler yaptığı 3.5 saatlik tarihi basın toplantısında yeni teknik direktör tercihlerinin yabancı olacağını ilk kez açıklamıştı. Ali Koç, veya ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamış ve çalışmalarının bu yönde ilerlediğini aktarmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ile yolların ayrıldığını belirterek efsane isme teşekkür etmişti. Belözoğlu ile birlikte yardımcılarıyla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken İspanyol basını son dakika haberini duyurdu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle 2+1 yıllık ön sözleşme yaptığı ve yeni teknik direktörün yanında dünyaca ünlü yıldızı da getireceği aktarıldı. İşte ayrıntılar;

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, ile 2+1 yıllığına anlaştı. Haberde Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı. Fenerbahçe ve Benitez 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlarken son yılın opsiyon olacağı okuyuculara aktarıldı. Benitez'in İskoçya ve 'inden de teklif aldığı fakat yüksek maaş sebebiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edildi.

Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfere dair söz aldığı da belirtildi. Fenerbahçe'de gibi dünyaca ünlü yıldızın olduğu ve Benitez'in birkaç önemli takviye daha istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de gözler artık ünlü İspanyol teknik adamın vereceği transfer listesine çevrildi.

Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve transfere dair söz aldığı iddia edildi. Benitez ise Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmede transferini istediği yıldız futbolcunun ismini verdi. Todofichajes'te yer alan haberin ayrıntısında Rafael Benitez'in ile yol ayrımına gitmesi an meselesi olan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız 'yu istediği ifade edildi. Haberde Benitez'in listesinde Marcelo'nun olduğu aktarıldı.

İspanya'dan El Mundo da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Marcelo ile ilgilendiğini iddia etmişti. İspanya'nın en saygın gazetelerinden El Mundo da yer alan haberde Real Madrid'in Marcelo ile yollarını ayırmak istediği ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyu isteyen takımlar arasında olduğu iddia edilmişti.

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