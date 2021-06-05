07 Haziran 2021, Pazartesi
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Milli boksör Batuhan Çiftçi Fransa'da yarı finale yükseldi

, 'nın çeyrek finalinde rakibini yenen milli boksör 'nin yarı finale yükseldiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Milli boksör Batuhan Çiftçi Fransa'da yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakibini yenen milli boksör Batuhan Çiftçi, yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü 52 kiloda ringe çıkan milli boksör Batuhan Çiftçi, çeyrek final müsabakasında Romen rakibi Cosmin Petre Girleanu'yu mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalist olarak olimpiyat kotası elde eden Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından adını son 4'e yazdıran dördüncü milli sporcu Batuhan Çiftçi oldu. Batuhan Çiftçi, geride kalan yıl Londra'da olimpiyat kotası almıştı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

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