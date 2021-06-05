Son dakika | Beşiktaş'tan Edin Dzeko hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Siyah-Beyazlılar transferde tüm ağırlığını forvete verdi... Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de açıkladığı gibi Beşiktaş hücum bölgesine nokta atışı takviye yapmayı planlıyor. Sonrasında bir santrfor daha düşünülüyor. Kartal'da Diego Costa ismi ağırlık kazanırken, gündeme bomba bir isim daha geldi: Edin Dzeko.