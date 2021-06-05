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Son dakika | Beşiktaş'tan Edin Dzeko hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dünyaca ünlü golcü bir oyuncuyla poz vermek istiyor. Aboubakar'ın durumunun henüz netlik kazanmaması üzerine golcü harekatına başlayan yönetim, Boşnak forvet için teklifini sundu.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika | Beşiktaş'tan Edin Dzeko hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Siyah-Beyazlılar transferde tüm ağırlığını forvete verdi... Başkan 'nin de açıkladığı gibi Beşiktaş hücum bölgesine nokta atışı takviye yapmayı planlıyor. Sonrasında bir santrfor daha düşünülüyor. Kartal'da ismi ağırlık kazanırken, gündeme bomba bir isim daha geldi: .

Geçtiğimiz dönemlerde 3 büyük kulüple de adı anılan Dzeko için bu kez şartlar oluşmaya başladı. Öyle ki Roma'nın başına geçen Jose Mourinho, 35 yaşındaki yıldızı gelecek sezonki kadroda düşünmüyor.

Bu durum, oyuncunun menajerine iletildi. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Kartal'a önerilen Dzeko konusunda temaslar başlarken, öncelikle mali konular masaya yatırıldı. Oyuncunun taleplerini isteyen Siyah Beyazlı yönetim, Diego Costa cephesinde olduğu gibi 2.5 milyon euro maaşı gözden çıkarmış durumda.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Fanatik'in haberine göre; Bonservis durumuna göre oyuncuya imza parası veya farklı bonuslar teklif edilecek. Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla38 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, 13gol atarken,5de asist yaptı. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan Edin Dzeko, Devler Ligi'nde oynayacağı için Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

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