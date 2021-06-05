Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi Danny da Costa

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve kupayı aynı anda götürebilecek bir kadro derinliği oluşturmayı planlayan siyah beyazlılar geçen sezonun iki gözdesi Rosier ve Ghezzal transferlerini çözmeye çalışıyor.

Rosier için Sporting Lizbon'un yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle alternatif arayışına giden Beşiktaş yönetimi, Bundeslıga ekiplerinden Mainz forması giyen Danny da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

Ghezzal'in ise Rosıer'e göre siyah beyazlılarda kalma olasılığı daha yüksek... Cezayirli yıldız ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Leicester City'i ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor.

Siyah beyazlılarda geleceği merakla beklenen bir diğer isim ise Vincent Aboubakar... Yönetim; geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakan Kamerunlu golcü ile devam etme konusunda temkinli... Yıldız oyuncunun geçirdiği sakatlık sonrası normalden daha geç iyileşmesi nedeniyle konuya mesafeli yaklaşan siyah beyazlılarda Aboubakar defteri her an kapanabilir.

İç transferde sözleşmeleri biten Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile 1'er, kaleci Utku Yuvakuran ile de 2+1 yıllık sözleşme yenilenecek. Ersin Destanoğlu'nun Nice'e satılması halinde teknik heyetin gelecek sezon kaleyi Utku'ya teslim etmesi bekleniyor.