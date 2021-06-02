Edin Dzeko'nun İstanbul paylaşımı büyük heyecan yarattı

Transferde ismi Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı.

Roma'da forma giyen 35 yaşındaki Boşnak golcü, eşi Amra Dzeko ile kahve içtiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Dzeko'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, tecrübeli futbolcunun İstanbul'a neden geldiği ise henüz bilinmiyor.

İşte o paylaşım: