Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı

Daha sonra iki takım oyuncuları da araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton'ı sakinleştirdi. Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi. Ayrıca Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da bu pozisyonun ardından oyundan ihraç edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely de çift teknik faulün ardından oyun dışında kaldı.