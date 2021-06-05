Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı
Son dakika haberleri... ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Anadolu Efes'ten Rodrigue Beaubois oldu.
FENERBAHÇE'DEN 4, ANADOLU EFES'TEN 1 OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ
Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında gerginlik yaşandı. Singleton'un maçın bitimine 3 buçuk dakika kala aldığı basket faulün ardından iki oyuncu arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Singleton'a topu attı, Singleton'un bacağına gelen top sonrasında iki oyuncu arasında itişmeler yaşandı.
Daha sonra iki takım oyuncuları da araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton'ı sakinleştirdi. Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi. Ayrıca Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da bu pozisyonun ardından oyundan ihraç edildi.
Öte yandan Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely de çift teknik faulün ardından oyun dışında kaldı.
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