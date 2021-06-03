Son dakika | Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! Kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe geçen sezon 5 forvet transfer etti, Valencia dışındakiler beklentilerin çok altında kaldı. Yönetim bu kez işi şansa bırakmayacak, nokta atışı isimleri kadroya katacak. Ali Koç'un, "2 forvet alacağız" sözlerinin ertesi gününde Dzeko'nun İstanbul'a gelmesi heyecan yarattı. Muriç, dönmek için istekli.

DZEKO HEYECANI

Edin Dzeko, dün eşi Amra Dzeko ile birlikte Dubai'den İstanbul'a geldi. Boşnak golcünün, Ali Koç'un, "2 forvet alacağız" sözlerinden bir gün sonra soluğu İstanbul'da alması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

35 yaşındaki futbolcunun Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak takımın yeni teknik patronu Jose Mourinho, Dzeko'nun ayrılmasına onay verebilir.

VEDAT MURİÇ ÇOK İSTİYOR

Vedat Muriç, Fenerbahçe'de sadece 1 sezon forma giyse de taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı. Kosovalı yıldız, ardından 16 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle Lazio'nun yolunu tuttu.

İtalya macerası büyük hayal kırıklığı ile geçen Muriç, Fenerbahçe'ye geri dönmeyi ve Çubuklu forma ile şampiyonluğu çok istiyor. Sarı-Lacivertliler, eski golcüsünü 1 yıllığına kiralayabilir.