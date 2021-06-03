03 Haziran 2021, Perşembe
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Süper Lig'den düşen Denizlispor'a transfer yasağı

’den 1. Lig’e düşen Denizlispor, geçmişe yönelik borçları dolayısıyla transfer yasağı geldi. Yasağın kaldırılması için ise kulübün 10 milyon TL’ye ihtiyacı olduğu belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Süper Lig'den düşen Denizlispor'a transfer yasağı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşerek 1. Lig'e gelen Denizlispor, önceki yıllara dayalı borçları dolayısıyla transfer yasağı geldiği açıklandı. Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle kadroda bulunan birçok futbolcunun kulüpten ayrılmasıyla 8 oyuncu kalan yeşil-siyahlı takımın yasağının kaldırılması için yaklaşık 10 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu belirtildi. Denizlispor, gerçekleştireceği kongrenin ardından kulüp ile ilgili yapılabilecek durumların netleşeceği belli olacak.

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